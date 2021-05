Brevetti vaccini Covid, dopo Canada e Israele il Senato brasiliano approva la sospensione temporanea. La parola passa alla Camera (Di sabato 1 maggio 2021) Il Senato brasiliano ha approvato un disegno di legge che consente la sospensione temporanea dei Brevetti sui vaccini contro il Covid-19. La proposta ha provocato molte discussioni e spaccato l’opinione dei parlamentari durante la sessione. Il disegno di legge ha ottenuto 55 voti a favore e 19 contrari. Il testo ora passa al vaglio della Camera dei deputati. In pratica, i titolari di Brevetti sono tenuti a fornire alle autorità pubbliche, se lo richiedono, tutte le informazioni necessarie per la produzione di vaccini e farmaci per combattere il coronavirus. Il relatore della proposta, Senatore Nelsinho Trad, ha spiegato che il governo federale avrà 30 giorni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Ilhato un disegno di legge che consente ladeisuicontro il-19. La proposta ha provocato molte discussioni e spaccato l’opinione dei parlamentari durante la sessione. Il disegno di legge ha ottenuto 55 voti a favore e 19 contrari. Il testo oraal vaglio delladei deputati. In pratica, i titolari disono tenuti a fornire alle autorità pubbliche, se lo richiedono, tutte le informazioni necessarie per la produzione die farmaci per combattere il coronavirus. Il relatore della proposta,re Nelsinho Trad, ha spiegato che il governo federale avrà 30 giorni per ...

Il Senato brasiliano ha approvato un disegno di legge che consente la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19. La proposta ha provocato molte discussioni e spaccato l'opinio ...

L'immunità di gregge al 60% è prevista a fine luglio e all'80% a settembre. Campagna vaccinale, a fine maggio si avvieranno le adesioni per la fascia 45-49 anni che quindi andrà a puntura attorno al 2 ...