Brescia, per le molotov al centro vaccinale arrestati due no vax. L’accusa è terrorismo (Di sabato 1 maggio 2021) Due arresti per l’attacco del 3 aprile scorso contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia con due molotov. Stamattina i carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Brescia hanno arrestato Paolo Pluda, del 1969, di Brescia, e Nicola Zanardelli, del 1970, di Monticelli Brusati (BS), gravemente indiziati dei delitti di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra. Si sono definiti no vax. Perquisiti anche amici dei due no vax indagati Contestualmente, i carabinieri hanno eseguito nelle province di Brescia e Verona perquisizioni nei confronti di alcune persone rientranti nel circuito relazionale degli indagati. Ad eseguire le indagini il Dipartimento antiterrorismo della Procura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 maggio 2021) Due arresti per l’attacco del 3 aprile scorso contro ildi via Morelli acon due. Stamattina i carabinieri del Ros e del Comando Provinciale dihanno arrestato Paolo Pluda, del 1969, di, e Nicola Zanardelli, del 1970, di Monticelli Brusati (BS), gravemente indiziati dei delitti di atto dicon ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra. Si sono definiti no vax. Perquisiti anche amici dei due no vax indagati Contestualmente, i carabinieri hanno eseguito nelle province die Verona perquisizioni nei confronti di alcune persone rientranti nel circuito relazionale degli indagati. Ad eseguire le indagini il Dipartimento antidella Procura ...

Advertising

g_brescia : Oggi in commissione Affari costituzionali parte l’iter della proposta di legge Bin-Curreri per il #voto dei… - enpaonlus : Brescia: Polizia salva due cani abbandonati nel peggiore dei modi - g_brescia : #redditodicittadinanza Gli arresti di queste ore dimostrano che i rigorosi controlli ci sono e devono continuare. L… - FoielliPaolo : RT @Helliot_Spencer: Arrestati due #noVax cinquantenni per l'attentato incendiario all'hub vaccinale di Brescia: intendevano 'distruggere i… - SecolodItalia1 : Brescia, per le molotov al centro vaccinale arrestati due no vax. L’accusa è terrorismo -