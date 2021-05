Brescia, arresti per l’attentato all’hub vaccinale (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo il lancio delle bottiglie molotov sul centro vaccinale di Brescia, lo scorso 3 aprile, i carabinieri del Ros del comando provinciale sono riusciti a identificare gli autori dell’attentato. Si tratta di P.P. e N.Z., due no vax molto attivi sui social che fanno campagna antivaccinale e brain-storming contro i vaccini. Uno dei due, P.P, poco prima dell’attacco aveva postato sui social una frase assai significativa: “se vogliamo distruggere il nemico dobbiamo usare la stessa arma ‘la paura’ e la loro paura è la nostra unione. Non ci sono altre soluzioni“. Grazie all’isolamento di alcune immagini è stata possibile l’identificazione dei colpevoli. Il gip ha pertanto emesso ordinanza di custodia cautelare, poiché i soggetti sono considerati particolarmente pericolosi per l’ordine pubblico e vi è attuale ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo il lancio delle bottiglie molotov sul centrodi, lo scorso 3 aprile, i carabinieri del Ros del comando provinciale sono riusciti a identificare gli autori del. Si tratta di P.P. e N.Z., due no vax molto attivi sui social che fanno campagna antie brain-storming contro i vaccini. Uno dei due, P.P, poco prima dell’attacco aveva postato sui social una frase assai significativa: “se vogliamo distruggere il nemico dobbiamo usare la stessa arma ‘la paura’ e la loro paura è la nostra unione. Non ci sono altre soluzioni“. Grazie all’isolamento di alcune immagini è stata possibile l’identificazione dei colpevoli. Il gip ha pertanto emesso ordinanza di custodia cautelare, poiché i soggetti sono considerati particolarmente pericolosi per l’ordine pubblico e vi è attuale ...

ilpost : Sono state arrestate due persone accusate dell’attacco incendiario dello scorso 3 aprile in un centro vaccinale a B… - g_brescia : #redditodicittadinanza Gli arresti di queste ore dimostrano che i rigorosi controlli ci sono e devono continuare. L… - QuotidianPost : Brescia, arresti per l’attentato all’hub vaccinale - FatimaCurzio : RT @ilpost: Sono state arrestate due persone accusate dell’attacco incendiario dello scorso 3 aprile in un centro vaccinale a Brescia https… - LifeInEurope1 : @ellygio81 @PeppeBille @ItalObserver @azangrillo @angeloselvini Ecco qui i tuoi idioti fanatici amici novax . Propr… -