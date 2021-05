Brescia, arrestati nella notte due no vax cinquantenni per l’attentato del 3 aprile all’hub vaccinale: “Indiziati di atto di terrorismo” (Di sabato 1 maggio 2021) Due no vax cinquantenni, Paolo Pluda e Nicola Zanardeli, sono accusati dell’attentato all’hub vaccinale di Brescia di inizio aprile e sono stati arrestati dal Ros nella notte tra venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio. Secondo le indagini, prima dell’attacco Pluda aveva anche postato sul profilo Facebook la frase “se vogliamo distruggere il nemico dobbiamo usare la stessa arma ‘la paura’ e la loro paura è la nostra unione. Non ci sono altre soluzioni”. L’obiettivo secondo gli investigatori era di “bloccare e sabotare la campagna vaccinale in corso, intimidendo la popolazione ed alimentando il clima d’incertezza del particolare momento storico, e reiterare nel breve termine ulteriori azioni violente e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Due no vax, Paolo Pluda e Nicola Zanardeli, sono accusati deldidi inizioe sono statidal Rostra venerdì 30e sabato 1 maggio. Secondo le indagini, prima dell’attacco Pluda aveva anche postato sul profilo Facebook la frase “se vogliamo distruggere il nemico dobbiamo usare la stessa arma ‘la paura’ e la loro paura è la nostra unione. Non ci sono altre soluzioni”. L’obiettivo secondo gli investigatori era di “bloccare e sabotare la campagnain corso, intimidendo la popolazione ed alimentando il clima d’incertezza del particolare momento storico, e reiterare nel breve termine ulteriori azioni violente e di ...

