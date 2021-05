Bordeaux-Rennes domenica 2 maggio | ore 13 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gasset con diverse assenze | torna Maouassa e Lea-Siliki nel Rennes

infobetting : Bordeaux-Rennes (domenica 2 maggio, ore 13): convocati, formazioni ufficiali, quote, - _TOTAL_FOOT : ?? PROGRAMME #TV - 02/05/2021 • 12:30 - Lazio ?? Genoa ?? beIN MAX 4 • 13:00 - Bordeaux ?? Rennes ?? Canal+Sport •… - 7raul0 : #acestream #sopcast #Livestream #StopOnlineAbuse #Bordeaux-#Rennes #NapoliCagliari #Club Brugge- #Anderlecht… - infobetting : Bordeaux-Rennes (domenica 2 maggio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 34: rimonta incredibile del #Lille a #Lione #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lorient… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordeaux Rennes

Infobetting

Francia > Ligue 1 2020/2021 13:00 Girondins- Stade15:00 Stade Brest - FC Nantes Dijon FCO - FC Metz FC Lorient - Angers SCO Nîmes Olympique - Stade Reims 17:05 Montpellier HSC - AS ...C 2020/2021 EA Guingamp - Stade Brest Le Mans FC - Angers SCO SA Mérignac - GirondinsStade- Stade Laval Tours FC - FC Nantes US Concarneau - LB Châteauroux USSA Vertou - US ...Bordeaux Rennes formazioni e statistiche del match di Ligue1 in programma alle ore 13.00. Diretta tv in esclusiva su DAZN.Il big match di stasera Monaco-Lione vale una stagione, per entrambe. I monegaschi ce la faranno a lottare per il titolo finio all'ultimo.