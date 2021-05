Bonus vacanze 2021: non previste nuove richieste, ma "spendibili" quelli del 2020 - GUIDA (Di sabato 1 maggio 2021) L'opportunità di richiedere il Bonus vacanze è ormai scaduta il 31 dicembre 2020 , ma chi lo ha già richiesto entro quella data potrà utilizzarlo, una sola volta, nel periodo fino al 31 dicembre... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) L'opportunità di richiedere ilè ormai scaduta il 31 dicembre, ma chi lo ha già richiesto entro quella data potrà utilizzarlo, una sola volta, nel periodo fino al 31 dicembre...

