Bonus facciate 2021, Ecco come funziona. Rimborsabile il 90% della spesa (Di sabato 1 maggio 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la detrazione per i lavori effettuati alle facciate degli edifici che ammonta al 90% della spesa complessiva. Nel dettaglio, l’agevolazione fiscale consiste in... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) La Legge di Bilancioha prorogato la detrazione per i lavori effettuati alledegli edifici che ammonta al 90%complessiva. Nel dettaglio, l’agevolazione fiscale consiste in...

