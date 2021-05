Bombardieri, pretendiamo zero morti sul lavoro (Di sabato 1 maggio 2021) "Il Pnrr non è della politica, ma è di tutti. Bisogna fare delle scelte su lavoro, su fisco, su donne, giovani e Mezzogiorno". Dice il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. E avverte: "Noi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) "Il Pnrr non è della politica, ma è di tutti. Bisogna fare delle scelte su, su fisco, su donne, giovani e Mezzogiorno". Dice il leader della Uil, Pierpaolo. E avverte: "Noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bombardieri pretendiamo Bombardieri, pretendiamo zero morti sul lavoro Dice il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. E avverte: "Noi pretendiamo zero morti sul lavoro". E dalla manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil a Passo Corese, presso il sito Amazon, dice: "...

