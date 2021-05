Bologna-Fiorentina, Mihajlovic: “Dopo Bergamo ottima reazione, domani giochiamo per la salvezza” (Di sabato 1 maggio 2021) “Le partite si possono sbagliare ma bisogna sempre uscire dal campo con la coscienza pulita.L’obiettivo minimo è quello della salvezza e domani potremmo raggiungerlo”. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 15 allo stadio Dall’Ara e valida per la 34esima giornata di campionato. “In settimana non ho visto distrazioni che mi abbiano fatto pensare di dover intervenire in modo particolare” Su Tomiyasu: “Dovrebbe stare bene, ieri ha fatto il primo allenamento. Oggi però faremo un allenamento più intenso, spero di recuperarlo appieno. Ma ci mancano comunque altri 7 giocatori”. Il tecnico ha poi commentato la settimana della sua squadra Dopo la pesante ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “Le partite si possono sbagliare ma bisogna sempre uscire dal campo con la coscienza pulita.L’obiettivo minimo è quello dellapotremmo raggiungerlo”. Il tecnico delSinisaè intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la, in programmaalle ore 15 allo stadio Dall’Ara e valida per la 34esima giornata di campionato. “In settimana non ho visto distrazioni che mi abbiano fatto pensare di dover intervenire in modo particolare” Su Tomiyasu: “Dovrebbe stare bene, ieri ha fatto il primo allenamento. Oggi però faremo un allenamento più intenso, spero di recuperarlo appieno. Ma ci mancano comunque altri 7 giocatori”. Il tecnico ha poi commentato la settimana della sua squadrala pesante ...

sportface2016 : #BolognaFiorentina , #Mihajlovic : 'Dopo Bergamo ottima reazione, domani giochiamo per la salvezza' - qn_carlino : Bologna Fiorentina formazioni: recupera Tomiyasu - CalcioPillole : #Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa il match contro la #Fiorentina - Fiorentina_ole : ?? Il mese DECISIVO della #Fiorentina è su @DAZN_IT !!! Fondamentali saranno soprattutto le sfide col Bologna di dom… - firenzeviola_it : BOLOGNA-FIORENTINA, Derby dell'Appennino in dati -