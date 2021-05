Bologna Fiorentina, i convocati di Mihajlovic: rientra Tomiyasu (Di sabato 1 maggio 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Bologna-Fiorentina Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro la Fiorentina. rientra Tomiyasu, ma i rossoblù devono fare a meno di ben sette calciatori. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey (6), Antov, Danilo, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Poli, Soriano, Svanberg, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Sinisaha diramato la lista deiin vista diSinisa, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita casalinga contro la, ma i rossoblù devono fare a meno di ben sette calciatori. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey (6), Antov, Danilo, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro,. Centrocampisti: Baldursson, Poli, Soriano, Svanberg, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #BolognaFiorentina, i convocati di Iachini: torna #Bonaventura - 1000Cuori : ?? Bologna-Fiorentina, i convocati ?? - antoniomaluge : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Jornada 34 ?? ?? 1/5 Hellas Verona vs Spezia Crotone vs Inter Milan vs Benevento ?? 2/5 Lazio vs Genoa Bol… - Datos_Champions : #SerieA???? // Jornada 34 ?? ?? 1/5 Hellas Verona vs Spezia Crotone vs Inter Milan vs Benevento ?? 2/5 Lazio vs Genoa… - sportli26181512 : Convocati Bologna: torna Tomiyasu: Ecco i convocati del Bologna per la sfida con la Fiorentina:...… -