Bologna-Fiorentina, i convocati di Iachini: torna Bonaventura (Di sabato 1 maggio 2021) Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Bologna. torna Giacomo Bonaventura dopo aver scontato la squalifica contro la Juventus. Ecco la lista completa dei convocati dei Viola. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Ribery. Attaccanti: Kouame, Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Giuseppe, tecnico della, ha diramato l’elenco deiper la sfida di domani pomeriggio contro ilGiacomodopo aver scontato la squalifica contro la Juventus. Ecco la lista completa deidei Viola. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat,, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Ribery. Attaccanti: Kouame, Vlahovic. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Fiorentina Convocati Bologna: torna Tomiyasu Commenta per primo Ecco i convocati del Bologna per la sfida con la Fiorentina: Mihajlovic recupera Tomiyasu , prima chiamata per Urbanski. Fuori lo squalificato Schouten e gli infortunati Dijks, Medel, Hickey, Santander, Sansone e ...

Classifica Marcatori Serie A/ Cr7 capocannoniere: Muriel e Simy avanzano ... ecco che hanno recuperato terreno sia Luis Muriel dell'Atalanta (a segno contro il Bologna), che ... Ciro Immobile (Lazio) 17 gol: Lorenzo Insigne (Napoli), Dusan Vlahovic (Fiorentina) 15 gol: Lautaro ...

Bologna-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Bologna-Fiorentina, i convocati di Iachini: nessuna sorpresa Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha stilato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Bologna: ...

Bologna-Fiorentina, i convocati: 3 giovani per Mihajlovic Recupera Takehiro Tomiyasu per il derby dell’Appennino. Non ce la fanno Sansone e Dijks. Mihajlovic convoca in difesa il giovane Amey, in mediana c’è il neo acquisto Urbanski mentre in attacco allungh ...

