(Di sabato 1 maggio 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi, 1, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 1(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 436.270). (ieri 120.807) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 2.583) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 21.523) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto al ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 aprile: 13.446 nuovi casi e 263 morti - SkyTG24 : #Covid19, i dati aggiornati: - zazoomblog : Bollettino Coronavirus oggi 1 Maggio Italia: morti contagiati guariti. - #Bollettino #Coronavirus #Maggio - bizcommunityit : Coronavirus, bollettino 30 aprile: giù morti e contagi, vola la campagna di vaccinazione. Le cifre del successo di… - infoitsalute : Coronavirus, dal bollettino di venerdì 30 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

PUGLIA Sono 1.344 i nuovi contagi dain Puglia secondo ildi oggi, 30 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti. I tamponi fatti sono stati 13.296. I guariti ...Campania Sono 1.898 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi ... Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi ...Migliorano i dati italiani legati al Covid, secondo il bollettino di oggi. Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...Nella settimana compresa tra il 23 e il 29 aprile l’Asp ha messo a referto 1.274 casi con una incidenza cumulativa di 192 casi per 100mila abitanti. Il ...