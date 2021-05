Berlusconi dimesso dal San Raffaele | altro giallo | Zangrillo non era d' accordo Indiscreto | che cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021) Silviodopo un ricovero lungo tre settimane ha lasciato l'ospedale Sandi Milano secondo quanto si apprende da fonti del partito. Il Cavaliere si trova adesso nella sua abitazione. Il Corriere riporta che il suo medico di fiducia Albertonon fosse per nulla d'sulle dimissioni e che ha acconsentito solo dopo che ad Arcore è stata allestita una vera e propria camera di ospedale, con tutte le strumentazioni necessarie alle cure in corso. Il presidente di Forza Italia era stato ricoverato venti giorni fa al Sandi Milano, dove era stato trasportato in elicottero da Valbonne mentre era ospite di sua figlia Marina. Dall'ospedale non era mai trapelata alcuna notizia ufficiale sulle condizioni del leader azzurro, che per i maligni sarebbe impegnato in un ricovero ...