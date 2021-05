Beppe Signori, assolto dal caso Calcioscommesse: “Nessuno mi ridarà dieci anni della mia vita” (Di sabato 1 maggio 2021) Beppe Signori Calcioscommesse, l’ex attaccante di Lazio e Bologna dopo ben 10 anni è stato assolto dal ”Filone Modena” Giuseppe Signori – Getty ImagesDopo ben 10 anni, Giuseppe Signori, è stato assolto dal ”Filone Modena” concernente il Calcioscomesse. L’ex attaccante di Lazio e Bologna, tra le altre, ha dovuto fare i conti con anni bui e pieni di accuse nei suoi confronti. Tutto era iniziato nel 2011 con l’accusa di essere tra i truffatori di alcune partite di calcio e di essere a stretto contatto con la mafia di Singapore. L’ex attaccante della Serie A è stato anche arrestato nel giugno 2011. Nel dicembre 2020 è arrivata la prescrizione nel processo di Cremona e poche settimane fa ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021), l’ex attaccante di Lazio e Bologna dopo ben 10è statodal ”Filone Modena” Giuseppe– Getty ImagesDopo ben 10, Giuseppe, è statodal ”Filone Modena” concernente il Calcioscomesse. L’ex attaccante di Lazio e Bologna, tra le altre, ha dovuto fare i conti conbui e pieni di accuse nei suoi confronti. Tutto era iniziato nel 2011 con l’accusa di essere tra i truffatori di alcune partite di calcio e di essere a stretto contatto con la mafia di Singapore. L’ex attaccanteSerie A è stato anche arrestato nel giugno 2011. Nel dicembre 2020 è arrivata la prescrizione nel processo di Cremona e poche settimane fa ...

