(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una targa per i primi 60dideldiè stata apposta in Piazza Castello nell’aiuola che segna l’inizio della zona pedonale di Corso Garibaldi. La ricorrenza prevista lo scorso 24 marzo è stata svolta solo questa mattina a causa dell’emergenza pandemica. Il presidente del sodalizio, Ambrogio, ha voluto questa cerimonia presso lo spazio verde già da tempo curato e rivitalizzato dalper ricordare l’impegno creativo e civile dispiegato anche inha pronunciato un breve discorso: “Siamo un’istituzione che si impegna al servizio dellae continueremo ad essereai nostri ...

anteprima24 : ** ##Benevento, il #Rotary Club festeggia 60 anni di attività. Romano: 'Sempre vicini alla città' **… - ilvaglio1 : I primi 60 anni del Rotary Club a Benevento #RotaryClubdiBenevento #ambrogiormano #benevento - rotarymalindi : ROTARY Acerra-Casalnuovo 'A. Montano' Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli” Benevento, Campania Napoli E-Club… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Rotary

ilVaglio

... è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell'Interact Club diDi seguito le modalità di contatti: per ricevere credenziali zoom inviare un messaggio a@virgilio.it o ...IlClub dicompie domani, 24 marzo 2021, il 60° compleanno dalla fondazione. In tutti questi anni, il consesso associativo ha sempre cercato di proporre iniziative culturali, solidali, ...Il Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano ha organizzato per sabato 1\^ maggio 2021 alle ore 10.30, nell’aiuola Rotary in Piazza IV novembre ...“Patologie gastroesofagee acido-correlate e malattie respiratorie: Un legame spesso misconosciuto”, è il nuovo appuntamento de “Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club ...