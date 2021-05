Basket, nuovo rinvio per Brindisi-Sassari: si giocherà il 5 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Diversi giocatori dell’Happy Casa Brindisi risultano ancora positivi al Covid-19 e l’Ats della Puglia è stato costretto a prolungare la sospensione degli impegni della squadra. nuovo rinvio, dunque, per il match contro Sassari, che verrà giocato mercoledì prossimo, 5 maggio, alle 20.30, salvo nuovi imprevisti. Il match era inizialmente programmato per il 21 marzo, ma tre giocatori della Dinamo erano risultati positivi al test e dunque era stato spostato al 28 aprile. Due settimane fa sono emerse numerose positività nel gruppo squadra di Brindisi e la partita era stata rimandata al 2 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Diversi giocatori dell’Happy Casarisultano ancora positivi al Covid-19 e l’Ats della Puglia è stato costretto a prolungare la sospensione degli impegni della squadra., dunque, per il match contro, che verrà giocato mercoledì prossimo, 5, alle 20.30, salvo nuovi imprevisti. Il match era inizialmente programmato per il 21 marzo, ma tre giocatori della Dinamo erano risultati positivi al test e dunque era stato spostato al 28 aprile. Due settimane fa sono emerse numerose positività nel gruppo squadra die la partita era stata rimandata al 2. SportFace.

