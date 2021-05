Bankitalia | in forte aumento le aziende a rischio default

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 1 maggio 2021) Aumentano in misura significativa le imprese con unpiù elevato di. Secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria diffuso dalla Banca d'Italia, "il peggioramento delle condizioni economico-finanziarie indotto dalla pandemia si è riflesso in un significativo incremento della quota di imprese piùse (con probabilità disuperiore al 5%), passata dal 10% al 14%. Parte di questepotrebbe avere difficoltà a proseguire l'attività nel corso dei prossimi anni"."L'- spiega Via Nazionale - è particolarmente marcato nei due settori più colpiti, in cui la quota era relativamente elevata già prima della pandemia, oltre che nel comparto del noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese e in quello relativo alla fornitura di energia e gas". ...