Gazzetta_it : #MotoGP #Jerez, #Bagnaia: 'Ho rischiato di cadere più volte. #Miller bravo a prendermi la scia' @MotoGP… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: - motograndprixit : -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnaia rischiato

La prima fila, 3° grazie anche alla scia del compagno di squadra Francesco, è il modo giusto per farlo. 'La qualifica è andata bene, sono sempre stato consistente ed è eccitante essere tra i ...Non sono riuscito ad adattarmi al grip dato dalla gomma nuova, in curva 7 ho addirittura... 'Bandiere gialle da rivedere' L'ultima battuta diriguarda la questione bandiere gialle - ...L'australiano è terzo nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Bagnaia, quarto, partirà dalla seconda fila a Jerez ...Il pilota della Ducati è soddisfatto del feeling con la sua Desmosedici GP, anche se ha faticato un po' con il grip offerto oggi dall'asfalto di Jerez. Il quarto posto in griglia va bene, ma la sensaz ...