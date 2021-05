Avellino, superiori ancora in DAD: Festa annuncia la proroga dell’ordinanza (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Scuole superiori ancora in DAD per altri sette giorni. E’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Il primo cittadino del capoluogo lo ha annunciato attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook. Una decisione arrivata al termine di un incontro con una delegazione di studenti e dopo una valutazione dei dati dell’Asl. “Al momento ci sono troppo cluster nei paesi della nostra provincia – dice Festa – Non voglio rischiare di vanificare il gran lavoro fatto fin qui e il comportamento dei miei concittadini”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Scuolein DAD per altri sette giorni. E’ l’annuncio del sindaco di, Gianluca. Il primo cittadino del capoluogo lo hato attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook. Una decisione arrivata al termine di un incontro con una delegazione di studenti e dopo una valutazione dei dati dell’Asl. “Al momento ci sono troppo cluster nei paesi della nostra provincia – dice– Non voglio rischiare di vanificare il gran lavoro fatto fin qui e il comportamento dei miei concittadini”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

lucadel08 : Avellino Festa:'Superiori in Dad per un'altra settimana' - anteprima24 : ** ##Avellino, superiori ancora in #Dad: Festa annuncia la proroga dell'ordinanza ** - ottopagine : Scuole, Festa tiene ancora in dad le superiori #Avellino - ptvtelenostra : AVELLINO. SCUOLE SUPERIORI IN DAD PER UN'ALTRA SETTIMANA - - ptvtelenostra : SCUOLE SUPERIORI AVELLINO. INCONTRO STUDENTI-SINDACO, DOMANI IL PUNTO COL PREFETTO - -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino superiori Testimonianze dal lockdown di un lavoratore dello spettacolo irpino. La brevissima ripresa in presenza dei laboratori a settembre al Teatro 99 Posti e la forza di continuare in dad con i bambini delle primarie e i ragazzi delle medie e delle superiori fino ad oggi. ...

Covid, tre studenti positivi a San Martino Valle Caudina Ad Avellino, invece, il sindaco Gianluca Festa ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza, per gli studenti delle scuole superiori, ancora per una settimana.

Avellino. Scuole Superiori in Dad per un'altra settimana Prima Tivvù Avellino, superiori ancora in DAD: Festa annuncia la proroga dell’ordinanza Scuole superiori ancora in DAD per altri sette giorni. E' l'annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa attraverso un video Facebook.

Scuole Avellino, Festa: “Superori in dad per un’altra settimana” Scuole superiori in dad per altri sette giorni ad Avellino. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Festa, in una breve diretta Facebook, dopo l’incontro tenutos ...

La brevissima ripresa in presenza dei laboratori a settembre al Teatro 99 Posti e la forza di continuare in dad con i bambini delle primarie e i ragazzi delle medie e dellefino ad oggi. ...Ad, invece, il sindaco Gianluca Festa ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza, per gli studenti delle scuole, ancora per una settimana.Scuole superiori ancora in DAD per altri sette giorni. E' l'annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa attraverso un video Facebook.Scuole superiori in dad per altri sette giorni ad Avellino. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Festa, in una breve diretta Facebook, dopo l’incontro tenutos ...