Aurora Ramazzotti difende i paparazzi: anche lei contro Diletta Leotta? (Di sabato 1 maggio 2021) Michelle Hunziker ha sempre sorriso e ringraziato i paparazzi, Aurora Ramazzotti fa lo stesso, ammira la loro professione, a volte ne ha avuto terrore ma ha sempre avuto rispetto per loro, ieri come oggi. La difesa di Aurora è diretta a qualcuno? Molti hanno pensato fosse contro Diletta Leotta, che di recente ha puntato il dito contro i paparazzi, che è esplosa dopo le foto, il gossip, ormai stanca di vedere fotografi ovunque. “La professione del paparazzo, io, la ammiro tantissimo. Ho ho sempre pensato facessero un mestiere molto difficile”. Inizia così il post di Aurora Ramazzotti che aggiunge una bella serie di foto, quelle che negli anni le hanno scattato i paparazzi. Foto con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 maggio 2021) Michelle Hunziker ha sempre sorriso e ringraziato ifa lo stesso, ammira la loro professione, a volte ne ha avuto terrore ma ha sempre avuto rispetto per loro, ieri come oggi. La difesa diè diretta a qualcuno? Molti hanno pensato fosse, che di recente ha puntato il dito, che è esplosa dopo le foto, il gossip, ormai stanca di vedere fotografi ovunque. “La professione del paparazzo, io, la ammiro tantissimo. Ho ho sempre pensato facessero un mestiere molto difficile”. Inizia così il post diche aggiunge una bella serie di foto, quelle che negli anni le hanno scattato i. Foto con ...

SonSempreIoEh : quindi, vediamo un attimo, io vi cito adriano sofri, umberto eco, noam chomsky... voi chi mi citate? aurora ramazzo… - Dorian221190 : RT @gayit: Aurora Ramazzotti critica Pio e Amedeo: 'Ricch*one e ne*ro? Sbagliato usare parole discriminatorie' - lepasquen : Rango di giustezza sotto Aurora Ramazzotti - Simona49488483 : @Marilun72301249 @BITCHYFit In che senso scusa? Cioè Aurora perché si chiama Ramazzotti non può dissentire dalle pa… - AndreMongeRosso : Sono d’accordo con Aurora Ramazzotti. In questo caso non si tratta di “politicamente corretto”. #FelicissimaSera -