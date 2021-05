Aurora Ramazzotti critica il monologo di Pio e Amedeo a “Felicissima sera” (Di sabato 1 maggio 2021) LE CRITICHE DI Aurora Ramazzotti Nella serata del 30 Aprile, è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del varietà “Felicissima sera”, con la conduzione del duo comico Pio e Amedeo. Lo show ha riscosso molte polemiche, tra cui quelle della influencer Aurora Ramazzotti. LE POLEMICHE SU PIO E Amedeo Il duo comico Pio e Amedeo è conosciuto dal pubblico per la loro comicità irriverente. Nell’ultima puntata del loro show hanno così commentato ciò che viene descritto come “politically correct” criticando il divieto dell’utilizzo di parole offensive quali “froc*o” e “neg*o” e simili. Nemmeno ricc*ione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021) LE CRITICHE DINellata del 30 Aprile, è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del varietà “”, con la conduzione del duo comico Pio e. Lo show ha riscosso molte polemiche, tra cui quelle della influencer. LE POLEMICHE SU PIO EIl duo comico Pio eè conosciuto dal pubblico per la loro comicità irriverente. Nell’ultima puntata del loro show hanno così commentato ciò che viene descritto come “politically correct”ndo il divieto dell’utilizzo di parole offensive quali “froc*o” e “neg*o” e simili. Nemmeno ricc*ione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo ...

achondritee : non ho sinceramente capito le frecciatine, archi e il cazzo che volete lanciati addosso al tweet di aurora ramazzot… - LePortinaie : La morale da aurora Ramazzotti anche no eh, mi sciolgo le palle nell'acido piuttosto - pirata_21 : Aurora #Ramazzotti:'Questa cosa che si continui ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo per una cate… - h4ppilycosmic : Scusate ma perché continuate a insultare Aurora Ramazzotti per quello che ha fatto sua madre? Cioè tutte quelle cit… - oldsoulhw : comunque per me Aurora Ramazzotti è tipo noi: con parenti razzisti/omofobi di cui ci vergogniamo, con la sola diffe… -