Aurora Ramazzotti contro Pio e Amedeo: 'Le parole fanno male' (Di sabato 1 maggio 2021) commenta il famoso monologo di sul politicamente corretto a ' Felicissima Sera '. ha voluto dire la sua sui social. Il duo di comici sostiene che è l'intenzione a fare la differenza, non i termini ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) commenta il famoso monologo di sul politicamente corretto a ' Felicissima Sera '. ha voluto dire la sua sui social. Il duo di comici sostiene che è l'intenzione a fare la differenza, non i termini ...

_greeneyes__ : La rubrica di Aurora Ramazzotti su Ig mi ammazza ogni volta! La AMO. - boyshjt_ : Il discorso di Aurora Ramazzotti è lecito però una domanda mi sorge spontanea, perché non ha fatto la stessa cosa q… - ___BrOwNiE9___ : Aurora Ramazzotti per la sua ipocrisia immane - leiballa2pac : @sophsdreams ma guarda che anche l’aurora ramazzotti ha fatto la xenofoba su tiktok senza che nessuno le dicesse ni… - oversensitive_ : Ma quelli che criticano Pio e Amedeo hanno anche criticato Ramazzotti per la sua battuta SQUALLIDA sulla ex moglie?… -