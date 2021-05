Aurisina viaggio fotografico nel paese della pietra

(Di sabato 1 maggio 2021) Con il saluto dell’Assessore Regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli alla presenza di Antonio Paoletti, PresidenteCamera di CommercioVenezia Giulia, del dott. Francesco Slocovich, PresidenteFondazione Casali e del Sindaco di Duino, Daniela Pallotta verrà presentato il volume“” edito dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, ideato da Massimo Romita, Presidente del sodalizio e realizzato da Linda Simeone, direttrice de Le Vie delle Foto; con la partecipazione dei fotografi Roberto Turel, Cristina Roberti, Lucio Ulian, Lucia Lalovich, Paolo Tanze, Linda Simeone e Aureliano Barnaba e delle Aziende del Marmo di Duinovede interventi di Roberto Filipaz, Giorgia Pinna e Bruno Ricamo. Il libro offre uno spaccato in immagini ...

qbquantobasta : presentazione on line 3 maggio ore 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Aurisina Viaggio

Udine20 2020

Francesco Slocovich, Presidente della Fondazione Casali e del Sindaco di Duino, Daniela Pallotta verrà presentato il volume fotografico "Fotografico nel paese della pietra" ...Un programma che non è più solo carta, ma undi emozioni, grazie a Linda, a Matteo, a ...1 " 18 MAGGIO 2021 PROGRAMMA 1 MAGGIO 2021 ORE 18.00 ONLINE SUI CANALI SOCIAL DUINO BOOK...Nell'ambito di Duino&Book, Storie di Pietre, il 3 maggio 2021 alle 11 sarà presentato in conferenza stampa online dai canali sociale della CCIAA, il volume Aurisina Viaggio Fotografico nel paese della ...Nel mezzo c’erano quattro connazionali bengalesi. Trovato un foglio: “Dare al trafficante 5.000 euro” MONFALCONE Due bengalesi, residenti a Monfalcone, sono stati arrestati per favoreggiamento dell’im ...