ATP Madrid | il match of the day da domenica alle 23 00 su SuperTennis

Advertising

Tenniscircus : Atp Masters 1000 Madrid: Sinner nell'ottavo di Nadal, possibile derby Fognini-Berrettini - - Mastersakthi002 : RT @tweetnewsit: Sorteggiato il tabellone del #Master 1000 di #Madrid: guida il tabellone Rafael Nadal. - andreastoolbox : ATP Madrid-Draw: Sfida Sinner vs Nadal, possibile derby Fognini-Berrettini - infoitsport : ATP Madrid-Draw: Sfida Sinner vs Nadal, possibile derby Fognini-Berrettini - GiusvaPulejo : Lunedì inizia il torneo di #Madrid di #tennis, uno dei più importanti del circuito ATP. #Sinner non fortunatissimo,… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Madrid

Non soltanto il grande tennis femminile dalla Caja Magica con il WTA 1000. Da domenica 2 maggio la partita più bella e interessante della giornata dell'Masters 1000 dipotrete gustarvela (o rivederla) tutte le sere alle 23.00 in chiaro su SuperTennis (e in replica il giorno successivo alle 08.00 del mattino). Nell'ambito di un accordo tra ...Classifica, Nadal torna al secondo posto/ Berrettini è decimo, Sinner 18° DIRETTA WTA2021: RISULTATI E CONTESTO I primi turni del Wta2021 sono già interessantissimi, perché non ci ...Oggi, sabato 1 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro di Romandia, il tennis con i tornei ATP di Monaco di Baviera, Estoril e le qualificazioni ...Quasi come a Montecarlo, il percorso di Jannik Sinner a Madrid non si prospetta esattamente semplice. E non è il fatto di essere testa di serie che cambia particolarmente le cose per il diciannovenne ...