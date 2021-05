Atletico Madrid, successo contro l’Elche. Simeone: “È un passo verso la vittoria de LaLiga” (Di sabato 1 maggio 2021) Grande successo dell’Atletico Madrid che ha vinto di misura, 0-1, in casa dell’Elche. La squadra di Simeone si conferma capolista della Liga allungando su Real Madrid, Barcellona e Siviglia. Per i Colchoneros è stata decisiva la rete di Marcos Llorente. Diego Simeone, dopo il successo ottenuto, ha manifestato la sua gioia. “Entriamo in un mese determinante e ogni vittoria è un passo molto importante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori rispetto alle ultime uscite. Il vantaggio doveva essere più ampio e dai primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo smesso di attaccare. l’Elche ha palleggiato e alla fine della partita ha pressato molto. Sono comunque molto contento di come i miei ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Grandedell’che ha vinto di misura, 0-1, in casa del. La squadra disi conferma capolista della Liga allungando su Real, Barcellona e Siviglia. Per i Colchoneros è stata decisiva la rete di Marcos Llorente. Diego, dopo ilottenuto, ha manifestato la sua gioia. “Entriamo in un mese determinante e ogniè unmolto importante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori rispetto alle ultime uscite. Il vantaggio doveva essere più ampio e dai primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo smesso di attaccare.ha palleggiato e alla fine della partita ha pressato molto. Sono comunque molto contento di come i miei ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Napoli, Hysaj via a parametro zero in estate, l'Atletico Madrid lo segue - CalcioPillole : Jan #Oblak vicino a una possibile rottura con l'Atletico Madrid. Ma c'è già qualche club a cui potrebbe fare comodo - IlVantodiMilano : @LorenzoPratesi1 @davidedl83 Diritti tv... Anche nella Liga nonostante ne manchino 3 con Atletico a 76 (34), Real M… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Napoli, Hysaj via a parametro zero in estate, l'Atletico Madrid lo segue - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Napoli, Hysaj via a parametro zero in estate, l'Atletico Madrid lo segue -