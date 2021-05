Atletica, World Relays 2021: Italia in finale e alle Olimpiadi con tutte le staffette! (Di sabato 1 maggio 2021) Italia magistrale nella prima giornata delle World Relays 2021 di Atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) la nostra Nazionale ha firmato un autentico en-plein, qualificando tutte le cinque staffette alle finali di domani. Arriva così il pieno di pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021: alle già ammesse 4×100 femminile e 4×400 maschile (attraverso i Mondiali 2019) si aggiungono 4×100 maschile, 4×400 femminile e 4×400 mista. Miglior tempo delle batterie, alla pari col Brasile, per la staffetta veloce maschile: Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu chiudono in 38.45 e domani andranno a caccia del risultato di lusso. Miglior crono del turno eliminatorio anche per la ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)magistrale nella prima giornata delledileggera, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) la nostra Nazionale ha firmato un autentico en-plein, qualificandole cinque staffettefinali di domani. Arriva così il pieno di pass per ledi Tokyogià ammesse 4×100 femminile e 4×400 maschile (attraverso i Mondiali 2019) si aggiungono 4×100 maschile, 4×400 femminile e 4×400 mista. Miglior tempo delle batterie, alla pari col Brasile, per la staffetta veloce maschile: Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu chiudono in 38.45 e domani andranno a caccia del risultato di lusso. Miglior crono del turno eliminatorio anche per la ...

