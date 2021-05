Atletica | Italia indemoniata | 4×100 maschile qualificata alle Olimpiadi! Tortu e Jacobs trascinanti | finale alle World Relays

(Di sabato 1 maggio 2021) L’è scatenatae fa festa con la. La staffetta veloce vince la propria batteria, stacca il pass per ladi domani e si qualificaOlimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri dovevano essere tra le migliori otto formazioni sulla pista di Cherzow (Polonia) e ci sono riusciti con una personalità eccezionale, imponendosi con un ottimo 38.44 e volando così ai Giochi con pieno merito. Si tratta della quarta staffettana che si è assicurata la possibilità di essere protagonista in Giappone: dopo le due 4×400 e lafemminile si aggiungono gli uomini jet, ora per l’en-plein manca soltanto la 4×400 mista che tenterà il colpaccio tra pochi ...

Per l'dell'sono ore decisive: in due ore e mezza, la squadra del DT Antonio La Torre si gioca una partita fondamentale in chiave olimpica. Nel primo turno delle World Relays (in ...L'qualifica la sua terza staffetta dileggera alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La 4×400 femminile doveva accedere alla finale delle World Relays , i cosiddetti Mondiali di staffetta, e ha ...Finali iridate anche 4x400 uomini (3:04.81) e 4x100 donne (44.02) Chorzow, Polonia. Per l’Italia dell’atletica sono ore decisive: in due ore e mezza, la squadra del DT Antonio La Torre si gioca una ...L’Italia è scatenata alle World Relays e fa festa con la 4×100 maschile. La staffetta veloce vince la propria batteria, stacca il pass per la finale di domani e si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo ...