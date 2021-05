Atalanta | Romero | «Coppa Italia? Grandi chances contro la Juventus»

(Di sabato 1 maggio 2021)parla della finale dila: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Cristianha disputato una grande stagione all’, in prestito dalla. Il difensore argentino, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club bergamasco, ha parlato dell’imminente finale dila. Le sue parole sulla gara del 19 maggio.– «Laè qualcosa di fondamentale. Affronteremo unassima squadra come la, ma se giocheremo come sappiamo avremo delle buone ...

Ecco la lista completa dei convocati fornita da.it: 13 Mattia Caldara 15 Marten de Roon 19 ...ali 32 Matteo Pessina 17 Cristian31 Francesco Rossi 57 Marco Sportiello 4 Boško &...Commenta per primo Il difensore argentino dell'Cristian 'Cuti'ha parlato ai microfoni della società.it della sfida in trasferta contro il Sassuolo per difendere il secondo posto - domani alle 15 a Reggio Emilia - e della ...Cristian Romero è intervenuto brevemente sui canali ufficiali dell’Atalanta per presentare la sfida al Sassuolo di domenica pomeriggio. “Sono sempre partite combattute contro un avversario con una gra ...Romero parla della finale di Coppa Italia contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Atalanta Cristian Romero ha disputato una grande stagione all’Atalanta, in prestito dalla Juventu ...