Atalanta | il cuore di Malinovskyi | asta benefica per una bimba gravemente malata

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo aver conquistato i tifosi atalantini in campo, Ruslansi rende protagonista di una giocata da campione delfuori dal rettangolo di gioco. Insieme alla moglie Roksana, il fantasista ucraino ha organizzato una raccoltaper Amelia, unasua connazionale nata il 12 aprile dell’anno scorso e bisognosa di cure perché affetta da SMA, atrofia muscolare spinale. Per rendere nota l’iniziativa e chiedere il sostegno dei tifosi nerazzurri, la signoraha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di stories. Il costo delle cure per la piccolaè di circa due milioni di euro, ed è impossibile da sostenere per i suoi genitori. Il numero 18 di Gasperini chiede un’offerta di 10 euro per partecipare all’in cui saranno ...

Il numero 18 di Gasperini chiede un'offerta di 10 euro per partecipare all'evento in cui saranno in palio alcune sue maglie della Dea e anche un incontro con lui stesso