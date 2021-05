Atalanta, caccia al vice De Roon: occhi su Skhiri del Colonia (Di sabato 1 maggio 2021) L’Atalanta è alla ricerca del vice De Roon a centrocampo. Nel mirino il tunisino del Colonia Skhiri Secondo quanto riporta il media tunisino Espace Manager, ci sarebbe anche l’Atalanta sulle tracce di Ellyes Skhiri come vice De Roon a centrocampo. Il centrocampista del Colonia è in scadenza nell’estate del 2025 ma potrebbe lasciarei l club tedesco. Il Colonia ha già preso Dejan Ljubicic in mediana e per questo Skhiri potrebbe lasciare la Germania. Secondo il media tunisino, sul giocatore, arrivato nell’estate del 2019 dal Montpellier dove è nato e cresciuto calcisticamente sin dai quindici anni, anche Chelsea e Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) L’è alla ricerca delDea centrocampo. Nel mirino il tunisino delSecondo quanto riporta il media tunisino Espace Manager, ci sarebbe anche l’sulle tracce di EllyescomeDea centrocampo. Il centrocampista delè in scadenza nell’estate del 2025 ma potrebbe lasciarei l club tedesco. Ilha già preso Dejan Ljubicic in mediana e per questopotrebbe lasciare la Germania. Secondo il media tunisino, sul giocatore, arrivato nell’estate del 2019 dal Montpellier dove è nato e cresciuto calcisticamente sin dai quindici anni, anche Chelsea e Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

