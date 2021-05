“Arriva lei!”. Bomba a Mediaset, la voce arriva dai corridoi dell’azienda. Per la conduttrice un ritorno trionfale (Di sabato 1 maggio 2021) Qualche tempo fa Adriana Volpe aveva reagito alle critiche per gli ascolti bassi del suo programma. Lo aveva fatto con un post pubblicato su Instagram in cui rispondeva per le rime a chi parlava di “ascolti disastrosi”: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle”. I numeri sono arrivati e la situazione non è migliorata. Il programma infatti si aggira sullo 0,5% – 0,8% di share. Dallo scorso anno a oggi ha fatto fatica a imporsi sulla concorrenza. Il programma di attualità ha subìto numerosi stravolgimenti. I vertici dunque non sarebbero affatto contenti del rendimento della presentatrice di Tv8 e starebbero per correre ai ripari, affinché possano essere evitati altri danni economici. Secondo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Qualche tempo fa Adriana Volpe aveva reagito alle critiche per gli ascolti bassi del suo programma. Lo aveva fatto con un post pubblicato su Instagram in cui rispondeva per le rime a chi parlava di “ascolti disastrosi”: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle”. I numeri sonoti e la situazione non è migliorata. Il programma infatti si aggira sullo 0,5% – 0,8% di share. Dallo scorso anno a oggi ha fatto fatica a imporsi sulla concorrenza. Il programma di attualità ha subìto numerosi stravolgimenti. I vertici dunque non sarebbero affatto contenti del rendimento della presentatrice di Tv8 e starebbero per correre ai ripari, affinché possano essere evitati altri danni economici. Secondo le ...

