Arriva il nuovo Totocalcio: come funziona, quando inizia e quali sono le novità (Di sabato 1 maggio 2021) Totocalcio che passione. Istituito nel 1946, il concorso a premi più amato dagli italiani ha accompagnato la nostra storia. È entrato nelle abitudini delle famiglie, ha alimentato speranze e ha regalato delusioni. Con l’avvento delle agenzie di scommesse, il Totocalcio è andato in crisi, diventato quasi un gioco per nostalgici. Eppure ha resistito. Ed ora è pronto a tornare alla grande. L’immortale 1 X 2 Per portare a casa un bel gruzzolo, la storia non cambia, occorrerà azzeccare i mitici tredici segni legati al campionato di calcio. La regola la sanno tutti o quasi. Si sceglie l’1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, l'X se si pensa che la partita finisca in pareggio, il 2 se si decide di puntare su un successo esterno. La prima novità Nella nuova schedina le tredici partite saranno divise in due blocchi. Nel ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 maggio 2021)che passione. Istituito nel 1946, il concorso a premi più amato dagli italiani ha accompagnato la nostra storia. È entrato nelle abitudini delle famiglie, ha alimentato speranze e ha regalato delusioni. Con l’avvento delle agenzie di scommesse, ilè andato in crisi, diventato quasi un gioco per nostalgici. Eppure ha resistito. Ed ora è pronto a tornare alla grande. L’immortale 1 X 2 Per portare a casa un bel gruzzolo, la storia non cambia, occorrerà azzeccare i mitici tredici segni legati al campionato di calcio. La regola la sanno tutti o quasi. Si sceglie l’1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, l'X se si pensa che la partita finisca in pareggio, il 2 se si decide di puntare su un successo esterno. La primaNella nuova schedina le tredici partite saranno divise in due blocchi. Nel ...

Inter : ??? | MATCH REPORT E alla fine, di nuovo, arriva @DarmianOfficial ???? Il racconto di #InterVerona minuto per minuto ?? ???? #FORZAINTER ???? - carmelitadurso : Grazie! Anche ieri #DomenicaLive ha preso la linea al 9%e nelle 4ore di diretta arriva a picchi del 15%con più di 2… - wireditalia : Arriva direttamente in streaming su Disney+ il 18 giugno. Il lavoro animato del regista Enrico Casarosa ha per prot… - Al3ssi48 : RT @isorrisidilolaa: IO STO TREMANDO AL SOLO PENSIERO DI GIULIA CHE BALLA TANTI STILI DIVERSI E SANGIO CHE CANTA IL SUO NUOVO INEDITO, AAA… - signMalley : RT @isorrisidilolaa: IO STO TREMANDO AL SOLO PENSIERO DI GIULIA CHE BALLA TANTI STILI DIVERSI E SANGIO CHE CANTA IL SUO NUOVO INEDITO, AAA… -