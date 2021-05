Arrestato 36enne a Civitavecchia: nascondeva 60 kg di marijuana in auto (Di sabato 1 maggio 2021) nascondeva 60 kg di marijuana in auto. Arrestato Arrestato 36enne romano con precedenti, abitante a Lariano (Roma) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno Arrestato 36enne romano, con precedenti, abitante a Lariano (RM) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 60 kg di marijuana. Nella giornata di ieri, mentre Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021)60 kg diinromano con precedenti, abitante a Lariano (Roma) I Carabinieri della Compagnia dihannoromano, con precedenti, abitante a Lariano (RM) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 60 kg di. Nella giornata di ieri, mentre

