Ariano Irpino | tre detenuti picchiano agente penitenziario

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Violenta aggressione ai danni di undella polizia penitenziaria nel carcere didove trehanno bloccato e preso a schiaffi e pugni un poliziotto. Solo grazie all’ intervento dei colleghi della vittima si è evitato il peggio. Il poliziotto è stato portato in ospedale dove i sanitari gli hanno diagnosticato contusioni toraciche guaribili in 10 giorni. “Basta aggressioni al personale di polizia penitenziaria, – commenta Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp – Quanto accaduto dimostra l’urgenza dell’inasprimento delle pene per i reati di aggressione al personale di polizia penitenziaria. Chiediamo inoltre l’annullamento dei benefici di legge per iche si rendono protagonisti ...