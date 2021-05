Antonio Folletto, chi è la moglie: l’abbiamo vista in un famoso film (Di sabato 1 maggio 2021) L’attore Antonio Folletto è conosciuto per il suo ruolo in Sotto copertura: sapete chi è la sua bellissima moglie? l’abbiamo vista in un film americano molto famoso. Chi è la moglie di Antonio Follettto? (Instagram)Tornano questa sera in prima serata su Rai 1 le repliche di Sotto copertura: nel cast anche il giovane attore napoletano Antonio Folletto. La serie è uscita qualche anno fa e fu subito un grandissimo successo. In questa seconda stagione si racconta la storia del boss mafioso Michele Zagaria, interpretato dal bravissimo Alessandro Preziosi. Folletto invece, veste i panni dell‘ispettore Carlo Caputo. Classe 1988, Antonio ... Leggi su altranotizia (Di sabato 1 maggio 2021) L’attoreè conosciuto per il suo ruolo in Sotto copertura: sapete chi è la sua bellissimain unamericano molto. Chi è ladiFollettto? (Instagram)Tornano questa sera in prima serata su Rai 1 le repliche di Sotto copertura: nel cast anche il giovane attore napoletano. La serie è uscita qualche anno fa e fu subito un grandissimo successo. In questa seconda stagione si racconta la storia del boss mafioso Michele Zagaria, interpretato dal bravissimo Alessandro Preziosi.invece, veste i panni dell‘ispettore Carlo Caputo. Classe 1988,...

LaLuciM : Sono finita a vedere #sottocopertura 2 Antonio Folletto sempre uno dei miei preferiti. Per il resto m’incazzo sempr… - lostthemoth : Non vedo l'ora di vedere I bastardi di Pizzofalcone per rivedere Antonio Folletto e Matteo Martari recitare insieme. - ___LaCuuP : RT @psychedevlic: Probabilmente non supererò mai il duo Antonio Folletto e Matteo Martari in #sottocopertura - lostthemoth : RT @_martinasr_: Comunque grazie a chiunque abbia deciso di mettere Antonio Folletto ed Erasmo Genzini nella stessa serie - _martinasr_ : Comunque grazie a chiunque abbia deciso di mettere Antonio Folletto ed Erasmo Genzini nella stessa serie -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Folletto Friends for Gospel: l'invenzione della gioia ... intrisi di positività, preparato musicalmente da Gerardo "Jerry" Vitale mentre la direzione artistica, è affidata al tenore Antonio Barra, un vero e proprio folletto in palcoscenico. Diversi i video ...

Il premio alla Spaak dà la carica al Festival ... il film di Enrico Iannacone in cui l'attrice recita al fianco di Antonio Folletto, prodotto da Mad Entertainment, Big Sur con Rai Cinema e distribuito da Adler Entertainment. La pellicola, uscita ...

Chi è Antonio Folletto, vita privata e carriera: tutto sul noto attore italiano UrbanPost Il premio alla Spaak dà la carica al Festival In attesa delle riaperture delle attività economiche la macchina organizzativa del «Bardolino Film Festival», in programma dal 16... Scopri di più ...

Il Bardolino Film Festival omaggia Catherine Spaak Durante la prima edizione del Bardolino Film Festival verrà assegnato il Premio alla Carriera all'attrice Catherine Spaak.

... intrisi di positività, preparato musicalmente da Gerardo "Jerry" Vitale mentre la direzione artistica, è affidata al tenoreBarra, un vero e proprioin palcoscenico. Diversi i video ...... il film di Enrico Iannacone in cui l'attrice recita al fianco di, prodotto da Mad Entertainment, Big Sur con Rai Cinema e distribuito da Adler Entertainment. La pellicola, uscita ...In attesa delle riaperture delle attività economiche la macchina organizzativa del «Bardolino Film Festival», in programma dal 16... Scopri di più ...Durante la prima edizione del Bardolino Film Festival verrà assegnato il Premio alla Carriera all'attrice Catherine Spaak.