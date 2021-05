Anticipazioni Uomini e Donne del 01/05/2021: ira di Maria De Filippi contro Armando Incarnato (Di sabato 1 maggio 2021) In esclusiva vi sveliamo le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata quest’oggi, primo maggio 2021: Si parte con il confronto tra Biagio e Sara: la conoscenza si conclude qui, dopo una notte passata insieme. Il cavaliere ritiene che la dama sia poco passionale e quindi decidono di non proseguire oltre. In realtà ci sono stati tanti “non detti” perché nessuno riusciva a capire la motivazione di questa rottura, ma visto che c’è stata intimità, per rispetto di Sara, non si è approfondito molto. Si passa ad Armando Incarnato. Entrano le tre dame che stava conoscendo prima di prendersi questa pausa. Entrano prima le Donne perché Patty, una delle ragazze, preferisce raccontare cosa è accaduto tra loro prima che entrasse il cavaliere. Dopo il suo racconto si ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 maggio 2021) In esclusiva vi sveliamo ledella puntata diregistrata quest’oggi, primo maggio: Si parte con il confronto tra Biagio e Sara: la conoscenza si conclude qui, dopo una notte passata insieme. Il cavaliere ritiene che la dama sia poco passionale e quindi decidono di non proseguire oltre. In realtà ci sono stati tanti “non detti” perché nessuno riusciva a capire la motivazione di questa rottura, ma visto che c’è stata intimità, per rispetto di Sara, non si è approfondito molto. Si passa ad. Entrano le tre dame che stava conoscendo prima di prendersi questa pausa. Entrano prima leperché Patty, una delle ragazze, preferisce raccontare cosa è accaduto tra loro prima che entrasse il cavaliere. Dopo il suo racconto si ...

