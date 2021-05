Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "Ho provato il mio costume" (FOTO) (Di sabato 1 maggio 2021) Evangeline Lilly vorrebbe mostrarci il suo costume per Ant-Man and the Wasp: Quantumania senza però cadere negli spoiler, come Tom Holland e Mark Ruffalo. Parlando di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly ha affermato di voler raccontare qualche dettaglio sul suo nuovo film e sul costume che indosserà, ma allo stesso tempo, di voler evitare l'effetto spoiler tipico di alcune dichiarazioni fuori luogo rilasciate nel corso degli anni da Mark Ruffalo e Tom Holland. Attraverso il suo profilo Instagram, Evangeline Lilly ha condiviso due FOTOgrafie che fanno intuire che la produzione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è appena ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021)vorrebbe mostrarci il suoper Ant-Man and thesenza però cadere negli spoiler, come Tom Holland e Mark Ruffalo. Parlando di Ant-Man and theha affermato di voler raccontare qualche dettaglio sul suo nuovo film e sulche indosserà, ma allo stesso tempo, di voler evitare l'effetto spoiler tipico di alcune dichiarazioni fuori luogo rilasciate nel corso degli anni da Mark Ruffalo e Tom Holland. Attraverso il suo profilo Instagram,ha condiviso duegrafie che fanno intuire che la produzione di Ant-Man and theè appena ...

