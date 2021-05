Ansia, vuoti di memoria, febbre. Anche i giovani sono colpiti da Long Covid: «I medici non ci credono» – Il video (Di sabato 1 maggio 2021) Per molti giovani uomini e donne il test che accerta la negatività al Covid-19 non è mai stato davvero il segno di un ritorno alla vita normale ma un calvario fisico e psicologico che sembra non avere fine. A distanza di 10, persino 12 mesi dall’infezione, ci sono molti ragazzi, poco più che ventenni, che raccontano di convivere con sintomi che sembrano non andare più via: vuoti di memoria, difficoltà cognitive, affaticamento cronico, problemi a cuore e polmoni (prima mai avuti), febbre perenne, insonnia e perdita di gusto e olfatto. È il Long Covid ad averli colpiti, un tunnel da cui non riescono più a uscire e che li sta cambiando ogni giorno di più. «Leggo una pagina e mi scoppia la testa»; «L’attività fisica ormai è un ricordo»; ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Per moltiuomini e donne il test che accerta la negatività al-19 non è mai stato davvero il segno di un ritorno alla vita normale ma un calvario fisico e psicologico che sembra non avere fine. A distanza di 10, persino 12 mesi dall’infezione, cimolti ragazzi, poco più che ventenni, che raccontano di convivere con sintomi che sembrano non andare più via:di, difficoltà cognitive, affaticamento cronico, problemi a cuore e polmoni (prima mai avuti),perenne, insonnia e perdita di gusto e olfatto. È ilad averli, un tunnel da cui non riescono più a uscire e che li sta cambiando ogni giorno di più. «Leggo una pagina e mi scoppia la testa»; «L’attività fisica ormai è un ricordo»; ...

MayaCriaco : Non voglio parlare/rispondere a nessuno. Guardo una serie con la porta chiusa a chiave. Vorrei sparire, colmare i v… - alrauneflower : Alla fine me ne fregherei se non fosse che tormentano chi hanno intorno (me). Può capitare a tutti ma ci sono perso… - astroelio10 : @nelsottobosco Lol ma pure io lo faccio e ho anche grossi vuoti di memoria mi hai fatto venire ansia ora... -