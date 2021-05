Ancora morti per droga a Rogoredo: "Intanto la sinistra di Milano esulta per la finta riqualificazione" (Di sabato 1 maggio 2021) Continua la conta dei morti nell'inferno di Rogoredo, il quartiere a sud di Milano noto per lo spaccio: Silvia Sardone continua a denunciare le criticità Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 maggio 2021) Continua la conta deinell'inferno di, il quartiere a sud dinoto per lo spaccio: Silvia Sardone continua a denunciare le criticità

PietroGrasso : Festeggiavano la #festadeilavoratori, 14 morti, 27 feriti. Era il #1maggio ‘47, a #PortellaDellaGinestra: ancora og… - Pontifex_it : Sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrenta migranti so… - fedesene : I partigiani che furono rinchiusi là sotto sono tutti morti. Ma ci sono ancora i ragazzi che negli anni 70 ritrovar… - Emanuel72607325 : Il fatto che non si sciolga il sangue mi fa paura. Disoccupazione, varianti, morti di Covid, Zone rosse e la morte… - GenovaQuotidian : Covid: 3 in meno in terapia intensiva, 13 ricoverati in meno. Ancora sei morti -