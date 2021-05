Amici Serale, Leonardo Lamacchia dopo il coming out: “Adesso sono felice” (Di sabato 1 maggio 2021) Leonardo Lamacchia è stato uno dei protagonisti di Amici. dopo l’eliminazione ha voluto compiere un gesto che gli ha regalato una grande gioia. Leonardo Lamacchia è stato uno dei protagonisti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 1 maggio 2021)è stato uno dei protagonisti dil’eliminazione ha voluto compiere un gesto che gli ha regalato una grande gioia.è stato uno dei protagonisti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

nudanudissima : Stavo pensando : ma quando finirà amici io cosa ne farò della mia vita? Aspetto il sabato solo per guardare il serale .... - maniconio : Stasera pizza e serale di Amici - francyriki : RT @Senzanomeconlak: Oddio ma oggi c’è il serale di amici me lo ero dimenticatoooo - simonabastiani : Pronti per scoprire chi esce nella settima puntata di @AmiciUfficiale ? Seguite il LIVEBLOGGING a partire dalle 21,… - godchamet : la pizzeria non mi risponde quindi sono COSTRETTO ad alzarmi dal letto per preparare qualcosa dovrò tirare fuori il… -