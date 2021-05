Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della settima puntata (serale) (Di sabato 1 maggio 2021) Questa sera, sabato 1 maggio 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la settima puntata del serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla settima serata nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma tornerà stasera – 1 maggio – con altre eliminazioni. In particolare a dover lasciare il talent sarà un solo allievo e per la prima volta andranno al ballottaggio finale tre ballerini: Samuele (Pettinelli-Peparini), Alessandro (Arisa-Cuccarini) e ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021) Questa sera, sabato 1 maggio, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda ladeldi, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte lesullaserata nel dettaglio.Il programma tornerà stasera – 1 maggio – con altre eliminazioni. In particolare a dover lasciare il talent sarà un solo allievo e per la prima volta andranno al ballottaggio finale tre ballerini: Samuele (Pettinelli-Peparini), Alessandro (Arisa-Cuccarini) e ...

