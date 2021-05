Amici 20 | polemiche su Serena per quella foto con Celentano | la verità sul rapporto tra alunni e insegnanti

Leggi su funweek

(Di sabato 1 maggio 2021) Nell’era dei social è difficile tenere ‘nascoste’zie e conoscenze, perché possono spuntareche raccontano la. Ed è quello che è successo ad20 dove unaconprima dell’inizio del programma ha scatenatosu. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,su Canale 5: cosa accadrà nella puntata del 1 Maggio Non i boomer che su facebook stanno prendendocome una raccomandata per lacon lae non capiscono che per un ballerino è prassi fare degli stage con personaggi di un certo spessore #20— //??????? (@robertina xx) April 27, 2021 Insegnante e allieva si conoscevano già prima che la ragazza ...