Amici 20, mamma di Martina Miliddi interviene: ecco la sua verità dopo il duro sfogo della figlia

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici 20, intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, aveva parlato del rapporto inesistente con la mamma. A distanza di una settimana è arrivata la pronta replica.

mamma di Martina Miliddi interviene dopo Amici 20: ecco la sua verità

La signora Rita Carracoi è voluta intervenire smentendo le parole della figlia...

