Ama e il funerale negato | considerazioni psicogiuridiche

(Di sabato 1 maggio 2021) Non possiamo presumere che avere un rituale commemorativo formale, une una sepoltura, di per sé, precludano l’esistenza o la risoluzione di dolori irrisolti, moltissimi dei quali pre-datano la morte anche di anni. Tutti, per averci partecipato, riconoscono i benefici di una commemorazione, dele dell’immediata sepoltura, elementi essenziali ma non automatici dell’esperienza emotiva per i familiari e gli amici sopravvissuti a coloro che muoiono. Il rituale conclusivo della tumulazione nel luogo finale in cui i nostri cari possano riposare in pace, è – tra tutti – il meno simbolico perché restituisce materia, ovvero fisicità al luogo dove il riposo diventa eterno e dove l’addio da parte dei vivi può ripetersi sino a quando i vivi possono e lo desiderano. Per questo si dice che si muore due volte: la prima quando si smette di ...