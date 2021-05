Altro che Primo maggio: la sinistra ha ucciso il diritto al lavoro (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Oggi Primo maggio, in tutta Italia si manifesta per il diritto al lavoro e al salario e la sinistra sfila magicamente per la strade aggrappandosi malamente a questi slogan. Fa parte dell’egemonia culturale costruita e imposta sulla nazione e per la quale è dichiarato che la sinistra sia la santa protettrice della classe dei lavoratori. Peccato che i tempi siano cambiati e le parti si siano completamente invertite. Sostituendo alla tutela dei diritti la necessità di libertà, e alla storica sinistra sindacalista una classe imprenditoriale vessata che per prima ha a cuore la dignità e il destino dei propri dipendenti.Primo maggio: quale diritto al lavoro?A prova di questa inversione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Oggi, in tutta Italia si manifesta per ilale al salario e lasfila magicamente per la strade aggrappandosi malamente a questi slogan. Fa parte dell’egemonia culturale costruita e imposta sulla nazione e per la quale è dichiarato che lasia la santa protettrice della classe dei lavoratori. Peccato che i tempi siano cambiati e le parti si siano completamente invertite. Sostituendo alla tutela dei diritti la necessità di libertà, e alla storicasindacalista una classe imprenditoriale vessata che per prima ha a cuore la dignità e il destino dei propri dipendenti.: qualeal?A prova di questa inversione di ...

