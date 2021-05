Altro che lavoro | le priorità della sinistra oggi sono ius soli e Ddl Zan

(Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 maggio – Ma qualeper laleIuse Ddl Zan. Se fino a ieri sembrava solamente una battuta il fatto che “laama talmente tanto i poveri che cerca di crearne sempre di più”,è realtà. I dati e i comportamenti del governo precedente e quello attuale fanno emergere come lastia ostacolando qualsiasi forma di ripresa dell’economia. Si afferma questa presunzione, puntando i piedi su decisioni spinte dal centrodestra che vedono come unica arma contro la crisi economica e sociale la riapertura e non i finti ristori mai, o quasi, arrivati. Leggi anche: Il Primo maggio dei giovani: uno su tre è senzaSindacati e nuovi amici degli imprenditori La ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto vedo che per eliminare i componenti della Lega al governo si tentano le solite tattiche. Sempre quelle. Sem… - marattin : Se ora riusciamo a tenere questo ritmo, a fine maggio avremo 35 milioni di dosi somministrate. E considerato anche… - marattin : Per la politica è arrivato il momento di scegliere, sul fisco, tra slogan e riforme. Che idea hanno i riformisti? C… - OlindaBot : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Harry: bellissimo 2 mesi taglia media meticcio , Cane Maschio: Harry è un adorabile cucciolo di 2 mesi futur… - tightr0pe : Allora voglio farmi un altro tatuaggio e ho l'impressione che la maggior parte dei miei tatuaggi futuri saranno titoli di canzoni/album -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

Corriere dello Sport.it

L'età media dei Covid - 19 conclamati in Italia si attesta attualmente sui 42 anni, segnoi ... ma meno l'epidemiologo o il virologo, e ha unapproccio. Dobbiamo essere cauti, anche se sta ...Una spesa troppo onerosa (la validità del test, per, è di sole 48 ore) per una famiglia con figli minori o per i giovanidifficilmente saranno vaccinati prima dell'estate . "Abbiamo già ...Per la prima volta nel Paese sono stati registrati più di 400.000 nuovi casi e ora, dopo l'Italia, anche gli Usa corrono ai ripari e chiudono le porte ...Nuovo impegno per Matteo Renzi che diventa editorialista di Arab News. Il primo pezzo ad AIUIa «città del futuro e del passato». L'ex premier non stanco ...