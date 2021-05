Allerta meteo Protezione Civile: Maltempo su Italia 1° Maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Allerta meteo Protezione Civile.Ed ecco che l’atteso fine settimana del 1° Maggio si porta appresso anche un’Allerta meteo diffusa da parte della Protezione Civile nazionale. Sono attesi forti venti che derivano da una vasta area depressionaria, che sta convogliando verso il nostro Paese intense correnti sud-occidentali in quota. Venti in generale rinforzo sono attesi sull’Italia, con notevoli raffiche nell’area appenninica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile dalla giornata di ieri, 30 aprile, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 1 maggio 2021).Ed ecco che l’atteso fine settimana del 1°si porta appresso anche un’diffusa da parte dellanazionale. Sono attesi forti venti che derivano da una vasta area depressionaria, che sta convogliando verso il nostro Paese intense correnti sud-occidentali in quota. Venti in generale rinforzo sono attesi sull’, con notevoli raffiche nell’area appenninica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento delladalla giornata di ieri, 30 aprile, ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del ...

