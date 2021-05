Allarme lavoro in Italia. L’Istat: da inizio pandemia 900mila posti di lavoro in meno (Di sabato 1 maggio 2021) Da alcuni anni a questa parte ad ogni Primo Maggio molti cittadini Italiani fanno notare, alcuni calcando anche la mano, che sarà possibile festeggiare il Primo Maggio, quando in Italia tutti potranno avere la possibilità di avere un lavoro. Questo è un Allarme che ogni anno che passa diventa sempre più concreto, soprattutto a fronte della pandemia da coronavirus che ha messo in difficoltà migliaia di lavoratori, partite Iva, ma anche lavoratori dipendenti. LEGGI ANCHE => Il Primo Maggio “non è festa”: insorgono i lavoratori, previste mobilitazioni in tutta Italia In questo Primo Maggio a lanciare l’Allarme, oltre ai lavoratori che hanno perso il lavoro, oltre ai disoccupati che ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 maggio 2021) Da alcuni anni a questa parte ad ogni Primo Maggio molti cittadinini fanno notare, alcuni calcando anche la mano, che sarà possibile festeggiare il Primo Maggio, quando intutti potranno avere la possibilità di avere un. Questo è unche ogni anno che passa diventa sempre più concreto, soprattutto a fronte dellada coronavirus che ha messo in difficoltà migliaia di lavoratori, partite Iva, ma anche lavoratori dipendenti. LEGGI ANCHE => Il Primo Maggio “non è festa”: insorgono i lavoratori, previste mobilitazioni in tuttaIn questo Primo Maggio a lanciare l’, oltre ai lavoratori che hanno perso il, oltre ai disoccupati che ...

