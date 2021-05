Alien Isolation 2 in sviluppo presso Disney? Il nuovo rumor riaccende le speranze dei fan (Di sabato 1 maggio 2021) Secondo le fonti del sito SmallScreen, Disney avrebbe intenzione di espandere l'universo videoludico di Alien, sviluppando un sequel dell'amato Alien Isolation. L'insider che ha passato tale notizia alla testata, avrebbe affermato quanto segue: "Una delle proprietà su cui stanno lavorando è Alien Isolation. La storia è in fase di scrittura e hanno già un'idea su come realizzarla. Disney ha già uno sviluppatore in mente per realizzarlo.". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 1 maggio 2021) Secondo le fonti del sito SmallScreen,avrebbe intenzione di espandere l'universo videoludico di, sviluppando un sequel dell'amato. L'insider che ha passato tale notizia alla testata, avrebbe affermato quanto segue: "Una delle proprietà su cui stanno lavorando è. La storia è in fase di scrittura e hanno già un'idea su come realizzarla.ha già uno sviluppatore in mente per realizzarlo.". Leggi altro...

