Alex Schwazer, nessuno sconto da WADA e World Athletics: le Olimpiadi di Tokyo si allontanano (Di sabato 1 maggio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo un sogno per Alex Schwazer? Sembrerebbe di sì. L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e la World Athletics (l'ex IAAF, ovvero la federazione mondiale di atletica) si sono espresse in maniera perentoria contro la sospensione della squalifica al marciatore italiano. Un'indiscrezione, riportata dall'agenzia AGI che fa riferimento a fonti legali. Riavvolgendo il nastro, ad aprile, gli avvocati di Schwazer avevano presentato al Tribunale federale di Losanna istanza di sospensione della squalifica di 8 anni per recidiva al caso doping che ha riguardato l'azzurro. Tuttavia, da parte dell'autorità competenti non ci sarebbe alcuna apertura, nonostante la decisione del Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, che nel febbraio scorso ha ...

